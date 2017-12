Portugal sofre para vencer no Mundial de Beach Soccer Atual vice-campeão mundial, Portugal sofreu para vencer na rodada de abertura da Copa do Mundo de Beach Soccer (Futebol de Areia), disputada na Praia de Copacabana, no Rio. A vitória portuguesa nesta quinta-feira foi sobre o Uruguai, por 5 a 4. As duas seleções estão no Grupo C do campeonato, que também teve a vitória das Ilhas Salomão sobre Camarões por 5 a 2. O Grupo D também teve rodada nesta quinta-feira, com vitória da Argentina sobre a Nigéria, por 5 a 4. No outro jogo da chave, Bahrein ganhou da Itália por 4 a 2. País-sede e favorito ao título, o Brasil estréia apenas nesta sexta-feira, contra a Polônia, a partir das 11 horas, com transmissão da SporTV. A seleção brasileira, que ficou em terceiro lugar na primeira edição da Copa do Mundo de Beach Soccer - organizada pela Fifa em 2005, também no Rio -, está no Grupo A, ao lado ainda de Estados Unidos e Japão. Na outra chave do campeonato, a França, que é a atual campeã mundial, faz sua estréia contra a Espanha nesta sexta-feira. Além disso, jogam Canadá e Irã.