Português está na final do hóquei O Português venceu o rival Sport, por 5 a 1, agora há pouco, no Ginásio Docão, em Sertãozinho, e garantiu a vaga na decisão no 25º Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins. O time de Recife lutará pelo bicampeonato e o quinto título de sua história. Os gols do Português foram de Leonardo (2), André (2) e Leandro. José Neto descontou para o Sport, que tem dois títulos nacionais. O segundo jogo semifinal está sendo disputado por Sertãozinho e Palmeiras. A final é amanhã à noite.