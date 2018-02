Português Rodrígues vence etapa de motos do Rally Dakar O português Helder Rodrígues venceu nesta terça-feira a décima etapa do Rally Dakar na categoria motos, dentro da cidade de Néma, na Mauritânia, enquanto o brasileiro Jean Azevedo foi o nono colocado. Rodrigues terminou o percurso de 400 quilômetros com um tempo de 4h12min55seg, apenas 44 segundos à frente do espanhol Marc Coma, segundo colocado da especial. O terceiro foi o francês Cyril Després, a 51seg do primeiro colocado. Jean Azevedo concluiu a etapa em 4h21min41seg, a 8min46seg de Rodrigues. O líder na geral é Coma, com um tempo total de 40h55min10seg, 54min43seg de vantagem sobre Desprás e 1h15min12seg do também francês David Casteu. Por enquanto, Jean está na 28.ª colocação geral, a 10h34min19seg.