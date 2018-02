Português Rubén Faria vence 1ª etapa de motos do Rali Dakar O português Rubén Faria venceu neste sábado a primeira etapa cronometrada do rali Dacar, disputada entre Lisboa e Portimão. O brasileiro Jean de Azevedo (KTM) terminou em 29º, a 13 minutos e 19 segundos do vencedor. O espanhol Marc Coma, defensor do título, ficou em 11ª na etapa, com 117 quilômetros cronometrados, a 7 minutos e 42 segundos do vencedor da prova. Coma foi o último piloto a largar. Com muita areia e um grande número de espectadores nos lances abertos, a etapa transcorreu sem problemas. Faria fez um tempo de uma hora, 22 minutos e sete segundos com sua Yamaha, após ser o melhor em todos os pontos intermediários. O português superou em apenas 16 segundos seu compatriota e companheiro de equipe Helder Rodrigues e em quatro minutos e 47 segundos o francês David Casteu, da KTM. O francês Cyril Despres, também da KTM, vice-campeão de 2006, ficou em décimo, a sete minutos e 26 segundos, acumulando uma vantagem de 16 segundos no previsível mano a mano que terá com Coma (KTM) no rali. 29ª edição A 29ª edição do Rally Dakar começou neste sábado em Lisboa com a saída do primeiro participante, o português João Carlos Nazaré Santos. A largada foi dada às 4h30 (de Brasília) e o espanhol Marc Coma, defensor do título, foio último a sair, às 6h05. No total, 231 motos, 14 "quads", 181 carros e 85 caminhões disputam a corrida, que terminará dia 21 nas margens do Lac Rose, na capital do Senegal, após 7.915 quilômetros, 4.309 deles cronometrados. Participam desta edição 518 pilotos de 42 países. O Brasil conta com oito participantes. O trajeto iniciado em Portugal atravessa a Espanha e passa por Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, Mali e Guiné até chegar ao Senegal.