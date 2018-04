Português Sérgio Ribeiro vence Volta Ciclística de São Paulo

O português Sérgio Ribeiro, da equipe Barbot/Siper/Azeite Vila Flor, é o campeão da Volta Ciclística de São Paulo. Neste domingo, na etapa final entre Jundiaí e São Paulo, com 48,8 km, ele terminou na 11.ª posição, resultado suficiente para confirmar sua boa campanha e garantir o título geral da competição. O ciclista completou as nove etapas e mais de 1.289 quilômetros com o tempo de 27h23min, além de ganhar duas delas.

A segunda colocação ficou com outro atleta lusitano, Bruno Pires, com 27h23min24s, enquanto o brasileiro Magno Nazaret, da Fapi Funvic/Sundown/JKS, foi o melhor competidor nacional com a terceira colocação, com 27h23min412s. A última etapa foi vencida pelo uruguaio Hector Figueiras. Dos 154 ciclistas que largaram na semana passada, 102 completaram a Volta Ciclística.

Na briga entre equipes, o time português levou o troféu com o tempo de 82h11min43s, quase dois minutos de vantagem para a segunda colocada, a bicampeã Scott/Marcondes César, de São José dos Campos), com 82h13min40s. A terceira colocação foi de outra equipe nacional, a Fapi Funvic/ Sundown/JKS, de Pindamonhangaba, com o tempo de 82h16min58s. O cubano Michel Garcia, da Cesc/Sundown/N. Caixa/Calipso/Maxxis/Kuruma, foi o campeão por pontos, enquanto o brasileiro Ricardo Ortiz, da Padaria Real/Céu Azul/Cannondalle, de Sorocaba, venceu na classificação de montanha.

CAMPEÃO

Após o triunfo, Sérgio Ribeiro destacou o trabalho de seus companheiros e prometeu voltar no próximo ano. "Esta vitória vai ficar marcada na história da nossa equipe, foi uma bela estreia no Brasil e se depender de mim voltaremos no ano que vem. Se não fosse a equipe eu não estaria com esta camisa amarela. Não posso dizer que esta foi uma vitória individual. Agradeço muito a todos da minha equipe", disse o campeão.

Melhor brasileiro na competição, Magno Nazaret reconheceu que aprendeu muito com os representantes lusitanos. "Sem contar as quedas, estes dias de prova foram ótimos, pois conseguimos bons resultados e ficamos na briga com os portugueses. Foi muito difícil manter esta terceira colocação. A Volta foi muito boa, todos aprendemos muito com a equipe portuguesa, tanto os atletas quanto a organização. O ciclismo nacional é carente desse contato com as equipes europeias e já que não temos condições de ir pra fora é muito bom tê-los aqui. Quero parabenizar toda a minha equipe, pois o trabalho dela é essencial e ninguém ganha sozinho no ciclismo", declarou o terceiro colocado.

Veja os 10 primeiros colocados no geral:

1.º Sergio Ribeiro - POR (Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugal) - 27h23min

2.º Bruno Pires - POR (Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugal) - 27h23min24s

3.º Magno Nazaret - BRA (Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba) - 27h23min41s

4.º Nestor Torres - URU (Alfameq/Kenda/DKS/N. Caixa/S.B.Campo) - 27h24min16s

5.º Matias Médici - ARG (Scott/Marcondes Cesar/S.J. Campos) - 27h24min30s

6.º Bruno Castanheira - POR (Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugal) - 27h24min36s

7.º Vicente Bernabeu - ESP (Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugal) - 27h24min36s

8.º Carlos Pinho - POR (Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugal) - 27h24min48s

9.º Antonio Amorim - POR (Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugal) - 27h24min52s

10.º Darwin Urrea - VEN (Acme/Zero Graviti/Argentina) - 27h25min52s