Português Sérgio Ribeiro vence Volta Ciclística de SP

A segunda colocação ficou com outro português, Bruno Pires, com 27h23min24s. A terceira posição na classificação geral ficou com o brasileiro Magno Nazaret, com 27h23min412s. A etapa deste domingo foi vencida pelo uruguaio Hector Figueiras. O cubano Michel Garcia chegou em segundo, seguido do brasileiro Ricardo Ortiz.

O campeão Sérgio Ribeiro elogiou o trabalho do seu time, que também levou o troféu por equipes. "Esta vitória vai ficar marcada na história da nossa equipe. Se não fosse a equipe eu não estaria com esta camisa amarela. Não posso dizer que esta foi uma vitória individual. Agradeço muito a todos da minha equipe", disse o português.

Já o brasileiro Magno Nazaret admitiu que aprendeu bastante com a equipe portuguesa. "Foi muito difícil manter esta terceira colocação. A Volta foi muito boa, todos aprendemos muito com a equipe portuguesa, tanto os atletas quanto a organização. O ciclismo nacional é carente desse contato com as equipes europeias e já que não temos condições de ir pra fora é muito bom tê-los aqui", comemorou.