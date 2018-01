Português vence 3ª etapa da Volta Ciclística de São Paulo O ciclista português Pedro Soeiro, da equipe Riberalves/Alcobaça/Portugal, foi o melhor na terceira etapa da Volta Ciclística de São Paulo, ao completar o percurso de 109 km entre as cidades de São José dos Campos e Atibaia em 2h34min43s. Em segundo lugar ficou Márcio May (Scott/Fadenp/São José dos Campos), seguido por Evandro Portela (DataRo/Pinarello/Blumenau). O resultado deixou Soeiro na liderança geral da Volta, depois de três etapas completadas. "Sabemos das dificuldades que ainda iremos enfrentar, mas estamos confiantes?, contou o português. A quarta etapa da Volta, que será realizada entre as cidades de Atibaia e São Carlos, será disputada na manhã desta terça-feira. O evento vai até o próximo domingo, quando os ciclistas retornarão à capital depois de visitarem mais de 70 cidades do Estado. Confira a classificação geral após três etapas: 1.º - Pedro Soeiro (Riberalves/Alcobaça/Portugal) - 5h00min08s 2.º - Tiago Fiorilli (Extra/Caloi/Suzano) - 5h00min17s 3.º - Márcio May (Scott/Fadenp/S. José dos Campos) - 5h00min18s 4.º - Evandro Portela (DataRo/Pinarello/Blumenau) - 5h00min23s 5.º - Hector Figueiras (N. Caixa/Sundown/S. Caetano) - 5h00min24s Classificação por equipes: 1.º - Riberalves/Alcobaça/Portugal - 15h01min21s 2.º - Scott/Fadenp/São José dos Campos - 15h01min31s 3.º - DataRo/Pinarello/Blumenau - 15h01min40s 4.º - Nossa Caixa/Sundown/S. Caetano - 15h01min53s 5.º - Extra/Caloi/Suzano - 15h01min58s