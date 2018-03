Portuguesa: Com Diogo, Lusa pode ir longe Nome: Associação Portuguesa de Desportos Fundação: 14 de agosto de 1920 Presidente: Manoel da Lupa End: Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Site: www.portuguesa.com.br O torcedor da Lusa sabe que para o time fazer bonito na sua volta à Série A precisará muito mais que a força do Canindé, fundamental na Série B do ano passado. Terá de torcer para que Diogo não se machuque, como aconteceu no Paulistão. Além da promessa no ataque, a Lusa tem também um ótimo goleiro, André Luís, responsável por belas defesas no Estadual. O time conta ainda com a estrela do técnico Vagner Benazzi, a frente da equipe há mais de um ano. pontos no ranking da CBF: 1.284 ranking geral: 17º Série B 2007:3º lugar TÉCNICO:: Vagner Benazzi principais títulos:Cearense (2005) e Paulista A-2 (2007) clube anterior: Avaí (2006) ESTÁDIO: Canindé localização: Rua das Piscinas, 33, São Paulo capacidade: 21.079 pessoas inauguração: 09/01/1972 ELENCO GOLEIROS André Luís, Gottardi e Anderson ZAGUEIROS Bruno Rodrigo, Halisson, Heron, Marco Aurélio e Julio Santos LATERAIS Juninho Goiano, Osmar, Patrício e Anderson MEIO-CAMPISTAS Bruno Soares, Claudecir, Rai, Erick, Dias, Carlos Alberto, Miltinho, Preto, Rogério, Edno e Sidnei ATACANTES Christian, Diogo, Vaguinho, Marcelo de Faria, Leandro Carrijo e Catatau