Portuguesa, desfigurada, arranca 3 a 3 fora de casa Depois de quatro derrotas seguidas, a Portuguesa conseguiu somar um pontinho na Série B. Com um time muito desfalcado, em que havia vários garotos dos juniores, a equipe de René Simões arrancou empate por 3 a 3 ontem com o Campinense, fora de casa, e subiu da sétima para a sexta colocação na tabela. O resultado deixou a Lusa com 28 pontos, a dois do G-4. Já o time da casa permanece na lanterna (14 pontos). Para o time paraibano anotaram Edmundo, Fernandes e Negreiros; Dinei, Everton e Kempes fizeram os gols da Portuguesa, que recebe o Vila Nova/GO na abertura do segundo turno. Na outra partida de ontem pela 19ª rodada, o Bahia derrotou o líder Atlético/GO por 2 a 1, com gols de Jael e Rubens Cardoso; Róbston descontou.