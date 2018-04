Portuguesa goleia e fica perto do G-4

Depois de um primeiro tempo confuso e fraco - as duas equipes pouco criaram -, o time do Canindé chegou à fácil goleada no estádio de Pituaçu com gols de Kempes, Zé Carlos, Thiago Gomes e Heverton. Nadson fez para os baianos.

O São Caetano chegou a 37 pontos e está em quinto lugar (tem saldo de gols melhor do que a Portuguesa) ao empatar por 0 a 0 com o América, em Natal. O time do ABC criou chances, mas no final, com 10 jogadores, pois Bruno Recife foi expulso, recuou.

Em Florianópolis, o Figueirense fez prevalecer o fator campo. Schwenck e Fernandes marcaram para os catarinenses e Geraldo fez o gol do Ceará.

Nos outros dois jogos da tarde, muita emoção e 11 gols no total. No Ceará, o Fortaleza empatou com o ABC por 3 a 3; em Goiânia, o Vila Nova bateu o Duque de Caxias por 3 a 2.