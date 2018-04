Portuguesa luta para voltar à elite

A Série A-2 começa no dia 23 de janeiro e tem nesta temporada como principal atração a presença da Portuguesa, equipe que faz parte da Série A do Campeonato Brasileiro e por esse motivo é encarada como a grande favorita ao título.

Apesar do retrospecto, o time rubro-verde que vai disputar a competição é bem diferente do que jogou o Brasileiro. A começar no banco de reservas. Geninho deixou a equipe e em seu lugar, Péricles Chamusca foi contratado como treinador.

Da equipe titular, seis deixaram o clube: o goleiro Dida, o zagueiro Gustavo, os volantes Léo Silva e Boquita, o meia Ananias e o atacante Bruno Mineiro. Para seus lugares, o clube recorreu aos atletas que já estavam no elenco, reforçados com mais seis caras novas.

A principal delas é o experiente meia Souza, do Cruzeiro, campeão mundial pelo São Paulo. Outro destaque é o volante Correa, ex-Palmeiras. O meia Henrique e o atacante Kempes voltam de empréstimo - estavam, respectivamente, no Atlético-PR e Cerezo Osaka-JAP. Chegaram ainda o meia Rafael Chorão, ex-Grêmio Barueri, e o zagueiro Moisés Moura, do Shanghai Shenhua-CHI.

Com muitas dificuldades financeiras para montar um time mais forte, o presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, acredita que com esse elenco é possível voltar para a elite sem grandes sustos e enquanto isso ganhar tempo para montar a equipe que vai disputar o Campeonato Brasileiro.

Além da Portuguesa, outros clubes também devem chamar a atenção. O Audax e o Red Bull entram forte na competição. No ano passado ambos bateram na trave e não conseguiram o acesso por detalhes.

Outra atração na competição é o Santo André, que em 2004 foi campeão da Copa do Brasil e em 2010 ficou com o vice-campeonato estadual, sendo derrotado pelo Santos na decisão. Mas hoje, o momento da equipe do ABC é bem diferente. Além de estar na Série A-2, caiu no ano passado para a Série C do Brasileiro. Portanto, fazer um bom Paulista pode significar nova fase para o clube.

Outros clubes apostam em jogadores conhecidos. O principal deles foi o Rio Branco, que contratou o atacante Josiel, artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2007, pelo Paraná.

Como em 2012. O regulamento da Série A-2 é um pouco diferente da Série A-1. Na primeira fase, os 20 clubes jogam em turno único, os quatro últimos colocados caem para a Série A-3 e os oito melhores se classificam para a semifinal, onde serão divididos em dois grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo garantem o acesso para a Série A-1 e os dois primeiros colocados de cada chave fazem a decisão.