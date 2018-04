Portuguesa perde e entra na zona de rebaixamento da Série C; ABC ganha clássico

A Portuguesa caiu para a zona de rebaixamento do Grupo B, após perder o confronto direto contra o Macaé por 1 a 0, em Macaé (RJ). O resultado derrubou o clube paulista para o nono e penúltimo lugar, com oito pontos. O time não engrena, apesar de muitas mudanças no elenco. Esta foi a quarta derrota consecutiva e os paulistanos perderam posição justamente para os fluminenses, que subiram para a sétima posição, com 10 pontos.

O duelo paulista terminou sem vencedor e sem gols. Mogi Mirim e Botafogo ficaram no 0 a 0, em Mogi Mirim (SP). Melhor para o time de Ribeirão Preto (SP), que somou um ponto fora e chegou aos 16 pontos no Grupo B, na vice-liderança. Os donos da casa estão no quarto lugar, com a mesma pontuação, mas saldo pior: 9 a 3.

DUELO POTIGUAR - Pelo Grupo A, o ABC venceu o América-RN por 1 a 0, no clássico potiguar, e assumiu o segundo lugar, com 17 pontos. O time americano é apenas o sétimo, com 12. O Fortaleza-CE empatou com o River-PI por 1 a 1, em Teresina, mas manteve a ponta, com 18 pontos. Os piauienses estão na oitava colocação, com nove.

Neste domingo serão realizados mais cinco partidas. Entre elas, haverá outro duelo paulista. O líder do Grupo B, Guarani-SP, com 18 pontos, encara o lanterna Guaratinguetá-SP, com quatro, em Limeira (SP).

Confira a 10.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Mogi Mirim-SP 0 x 0 Botafogo-SP

River-PI 1 x 1 Fortaleza-CE

Macaé-RJ 1 x 0 Portuguesa-SP

ABC-RN 1 x 0 América-RN

Domingo

11 horas

Tombense-MG x Boa-MG

11h30

Ypiranga-RS x Juventude-RS

16 horas

Confiança-SE x ASA-AL

Guaratinguetá-SP x Guarani-SP

19 horas

Botafogo-PB x Salgueiro-PE

Segunda-feira

19h15

Remo-PA x Cuiabá-MT