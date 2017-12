Portuguesa terá vôlei feminino em 2004 A Portuguesa terá pela primeira vez um time de vôlei feminino, para disputar os Campeonatos Metropolitano e Paulista, Jogos Regionais, Abertos e Superliga Nacional em 2004. Além da equipe adulta, o clube manterá escolinha para crianças de 9 a 14 anos, nas categorias pré-mirim, mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil. Os detalhes do projeto, feito em parceria com a empresa FMJ Comunicações, serão apresentados quarta-feira, no Canindé.