Portuguesa vai ter reforços para se reabilitar na Série C diante do Tombense

A Portuguesa tem três reforços para enfrentar o Tombense na próxima segunda-feira, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Denner, o meia Daniel Ferreira e o atacante Nunes tiveram os nomes divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão à disposição do técnico Jorginho.

Com mais três dias de preparação para o confronto, o treinador vai avaliar os jogadores e considera alta a possibilidade de mudanças na equipe. A principal expectativa da torcida é pela estreia de Nunes, que ostenta fama de goleador e já passou por times como Botafogo-SP, Guarani, Bragantino, Sport, Avaí, Vasco, Santo André e Coritiba.

A liberação do lateral-esquerdo Denner, que disputou o Campeonato Paranaense pelo Cascavel, também é importante. Na derrota por 2 a 1 para o Guaratinguetá, o técnico improvisou o lateral-direito Cesinha na esquerda por falta de opções na posição. O meia Daniel Ferreira, por sua vez, chega como aposta após passagem apagada pelo América-RN.

Além dos três nomes liberados, a Portuguesa já havia regularizado a situação dos atacantes Valdeci e John Lennon, que estrearam na rodada passada. Outro reforço que o comandante do time paulista deve ganhar é o retorno do goleiro Pegorari, ex-Guarani, recuperado de lesão. "Nós precisamos de todos porque a competição é equilibrada e um esforço a mais pode significar pontos importantes", afirmou Jorginho, esperançoso com as novas opções.

Na oitava colocação, com oito pontos, a equipe rubro-verde está há três jogos sem vencer e a dois pontos da zona de rebaixamento.