''Posso fazer 9s40. Nada é impossível''

Mal havia conquistado o ouro nos 100 metros do Mundial de Berlim, ao estabelecer novo recorde, com incríveis 9s58, e Bolt já falava em outros desafios ousados. O Relâmpago manteve a previsão para a melhor marca que pode fazer. "Disse 9s40. Acho que o recorde vai parar aí, mas nunca se sabe. De qualquer maneira, continuarei correndo." Confira mais imagens do Mundial e veja o calendário das provas em Berlim Mesmo acostumado a feitos históricos, Bolt admitiu que não esperava correr tão rápido na Alemanha. O velocista teve início de temporada conturbado - precisou passar por uma pequena cirurgia no pé após sofrer um acidente automobilístico em abril (ver abaixo). "Eu realmente estava pronto para novo recorde mundial, mas não imaginei que poderia correr mais de dez centésimos abaixo da minha antiga marca", festejou. "Acho que, para mim, nada é impossível." Tricampeão olímpico - além da vitória nos 100 m, ganhou também os 200 m e o revezamento 4 x 100 m, todos com recordes mundiais -, Bolt sempre quis entrar para a história. "Estou mais perto (de me tornar uma lenda). Mas, para que isso de fato aconteça, terei de repetir minhas atuações ano a ano."Amanhã já começa o próximo desafio, nas eliminatórias dos 200 metros. Nas declarações à imprensa, Bolt fica longe da figura descontraída das pistas. Se no local de competição dança e brinca diante dos fotógrafos, na hora de falar aos repórteres é comedido. Não usa de sua alegria para fazer deboche. Até certo ponto humilde, afirma que não corre atrás de marcas, mas em busca de vitórias. "Não sou alguém que pensa só em recordes mundiais. Quero títulos. Saio em busca disso. Aí, se o recorde chega, tudo bem." Bolt lembrou também que, ao contrário do que ocorreu há um ano em Pequim, não conseguiu diminuir o ritmo da corrida assim que se aproximava da linha de chegada. "Essa prova foi muito dura, mas tive um excelente começo. Estava à frente nos primeiros 20 metros e... bem, foi isso o que aconteceu." A atuação do jamaicano chama a atenção de seus rivais, desapontados por perceber que, hoje, ele é imbatível. "Parece um personagem criado para jogos de videogame", disse Darvis Patton, último colocado na final dos 100 m com o tempo de 10s34. "Nunca imaginei que 9s71 não dessem a vitória a alguém", emendou o norte-americano, referindo-se à marca conquistada por Tyson Gay - e que só lhe garantiu a prata. ASAFA E CHAMBERS Dono da melhor marca do mundo nos 100 metros antes do surgimento do fenômeno Bolt, seu conterrâneo Asafa Powell também teve motivos para comemorar. Chegou a ser expulso da delegação jamaicana às vésperas do Mundial por não ter participado de treino em Nuremberg. Foi reintegrado graças à pressão da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF). Powell também superou a fama de ?amarelão?. Afinal, tinha muita dificuldade para conseguir bons resultados. Ontem, celebrou a medalha de bronze (9s84) junto com o compatriota. "Estou feliz em poder fazer parte desta festa", conformou-se. O britânico Dwain Chambers foi o único europeu a disputar a final. Para ele, o 6º lugar (10s) também teve gosto especial. Foi o retorno, após dois anos de suspensão - flagrado por doping em 2003, tentou até ser jogador de futebol americano. Foi coadjuvante de outra festa de Bolt.