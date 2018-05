Pouco conhecido, brasileiro tenta destronar Jon Jones no UFC 172

SÃO PAULO - Mineiro da pequena Sobrália, Glover Teixeira, entra no octógono na noite deste sábado, 26, pelo UFC 172 em Baltimore, Estados Unidos, tentando fazer o que nenhum outro brasileiro conseguiu, vencer o campeão dos meio-pesados Jon Jones. Pouco conhecido do público, Glover entra no combate como azarão.

O primeiro a cruzar o caminho do campeão foi Maurício Shogun, logo quando o brasileiro defendia pela primeira vez o cinturão. Foi nocauteado pelo devastador jovem de então 23 anos. Na sequência vieram Lyoto Machida, que terminou o combate principal do UFC 140 desmaiado. Vitor Belfort, que quase aplicou uma chave de braço no campeão, também foi finalizado no UFC 152, no Canadá. A trajetória de Glover nos Estados Unidos se iniciou em 1999, quando ainda era um jovem 20 anos.

O brasileiro deixou o interior de Minas Gerais e cruzou a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente pelo México e entrou na Califórnia. Trabalhando na área de construção civil, ele descobriu a paixão pelas lutas. Em 2008, foi descoberto pela Imigração, enquanto treinava em uma academia, foi preso e deportado. Após pouco mais de três anos, em 2011, reconquistou o direito de retomar aos Estados Unidos e fez sua primeira luta pelo UFC, finalizou o americano Kyle Kingsbury.

Após o cartão de visitas, vieram vitórias incontestáveis contra Fábio Maldonado, Quinton “Rampage” Jackson, James Te Huna e Ryan Bader. O nocaute arrebatador contra Ryan Bader, em combate realizado no Mineirinho, em Belo Horizonte, proporcionou a Glover a chance de ser o próximo desafiante para o título dos meio-pesados.

PHIL DAVIS

O americano Phil Davis enfrenta seu compatriota Anthony Johnson, que constantemente enfrenta problemas com a balança e volta ao UFC após ser recontratado pela franquia que o havia dispensado em janeiro de 2012, por não conseguir bater o peso pela terceira vez. O retorno de Anthony Johnson ao octógono mais famoso do mundo será em duas categorias acima da que ele atuou em sua primeira passagem na organização. Agora como meio-pesado ele desafia Phil Davis no segundo evento mais importante da noite.

UFC 172

26 de abril de 2014, em Baltimore (EUA)

CARD PRINCIPAL

Peso-meio-pesado: Jon Jones x Glover Teixeira

Peso-meio-pesado: Phil Davis x Anthony Johnson

Peso-médio: Luke Rockhold x Tim Boetsch

Peso-leve: Jim Miller x Yancy Medeiros

Peso-pena: Max Holloway x Andre Fili

CARD PRELIMINAR

Peso-mosca: Joseph Benavidez x Tim Elliott

Peso-leve: Takanori Gomi x Isaac Vallie-Flagg

Peso-galo: Jessamyn Duke x Bethe Correia

Peso-leve: Danny Castillo x Charlie Brenneman

Peso-galo: Chris Beal x Patrick Williams