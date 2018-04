Pouco público preocupa gestores do Castelão

A presença de público na reinauguração da Arena Castelão, domingo, foi mesmo abaixo da expectativa. Apenas 34.249 pessoas foram ao estádio, dos quais 33.249 pagaram ingressos - ou seja, segundo o balanço, exatas mil pessoas entraram gratuitamente. A renda de R$ 590.494,00 ficou bem aquém do pelo menos R$ 1 milhão esperado e reforçou a preocupação em relação às dificuldades de tornar a arena em Fortaleza rentável.

Nos próximos dias, representantes da Arena Castelão, operadora do local, e da Secopa vão se reunir para estabelecer um plano de ação. Ainda não há nenhum evento marcado e Ceará e Fortaleza relutam em mandar seus jogos no Castelão, temendo prejuízos. Mas o mais provável é que da próxima vez que o estádio abrir seus portas será para receber o principal clássico do futebol cearense. Isso porque o clássico é garantia de bom público. Isso, porém, poderá ocorrer só na próxima fase do Campeonato Estadual - as duas equipes não participam da fase inicial -, daqui a dois meses, ou numa semifinal da Copa do Nordeste, se as duas equipes chegarem até lá.

Sujeira. Ontem, funcionários da arena encerraram a limpeza do local, principalmente nos banheiros, que ficaram imundos. O fato de não haver lixeiras em parte deles contribuiu para a sujeira. Muitos torcedores jogaram papel no chão e nas bacias. Algumas torneiras não funcionaram.

Um gasto certo para o Castelão será a reposição da cadeira quebrada pelo torcedor do Sport Deivson Soares Pereira ao chutá-la. Ele foi preso em flagrante por dano ao patrimônio público, pagou fiança e foi liberado. Mas será processado.

O presidente da Arena Castelão, Silvio Andrade, disse que inicialmente a empresa vai arcar com os R$ 300,00 necessários para repor a cadeira, mas depois deve cobrar esse valor do próprio torcedor ou de uma das torcidas organizadas do Sport.

Arena Pernambuco. O primeiro jogo na Arena Pernambuco não vai mais ocorrer no dia 14 de abril, como o governador Eduardo Campos havia anunciado. O estádio que está sendo construído em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife, será entregue nesse dia, mas o campo só será utilizado a partir de 10 de maio.

O secretário da Secopa pernambucana, Ricardo Leitão, justificou o adiamento dizendo que o gramado será plantado apenas em março e, por isso, se for utilizado antes do mês de maio poderá ter seu crescimento e fixação no solo comprometidos.