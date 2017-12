Powell e Sanya Richards são os melhores do ano no atletismo O jamaicano Asafa Powell e a norte-americana Sanya Richards foram escolhidos, neste domingo, os melhores atletas de 2006 pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF). A escolha de Powell era dada como certa após repetir por duas vezes em 2006 o seu recorde mundial nos 100 metros, de 9s77, marca que divide com o norte-americano Justin Gatlin, que, no entanto, registrou o recorde dois meses após ter sido pego em exame antidoping. Pesaram na definição do nome de Sanya as conquistas dos títulos nos 200 metros e 400 metros rasos na Copa do Mundo desse ano e a liderança no ranking da IAAF. Além dos troféus, os atletas receberam cheque de US$ 100 mil cada em cerimônia realizada no Principado de Mônaco. Com apenas 23 anos, Powell venceu 16 corridas no ano e faturou US$ 1 milhão da IAAF Golden League Jackpot por ganhar seis corridas das competições da Golden League. ?Foi uma temporada maravilhosa, mas quando voltar à Jamaica não haverá festa?, declarou Powell. ?Tenho muito trabalho para fazer?, justificou o campeão. Sanya, de 21 anos, foi imbatível nos 400 metros rasos outdoor e ganhou US$ 250 mil da Golden League. Ela venceu 13 corridas no ano e quebrou o recorde norte-americano da modalidade na Copa do Mundo de Atenas, em setembro.