Powell, Wariner e Richards levam prêmio da Golden League O jamaicano Asafa Powell (100 m) e os americanos Jeremy Wariner (400 m) e Sanya Richards (400 m) conquistaram o prêmio especial da Golden League, após suas vitórias, neste domingo, na última etapa da temporada, em Berlim. Eles repetiram o resultado das cinco competições anteriores. Os três atletas irão dividir um prêmio de US$ 500 mil (cerca de R$ 1 milhão) reservado aos vencedores dos meetings de Oslo, Paris, Roma, Zurique, Bruxelas e Berlim da Iaaf (Federação Internacional de Atletismo) - cada um vai embolsar aproximadamente US$ 167 mil. Também compartilharão outros US$ 500 mil com os etíopes Kenenisa Bekele e Tirunesh Dibaba (ambos dos 5.000 m), além do panamenho Irving Saladino (salto em distância), por terminarem o circuito com cinco vitórias. Cada um deles receberá cerca de US$ 83,4 mil. Asafa Powell, recordista do recorde mundial nos 100 m -, venceu a prova deste domingo com o tempo de 9s86. A segunda colocação ficou com o norte-americano Tyson Gay (9s96), seguido pelo seu compatriota Leonard Scott (10s07). Nos 400 m, Jeremy Wariner ganhou a competição ao fazer a marca de 44s26. A prata foi conquistada por Gary Kikaya, da Republica Democrata do Congo (44s43). O pódio foi completado pelo norte-americano LaShawn Merritt (44s78). Já Sanya Richards venceu os 400 m feminino por quase um segundo de diferença em relação à sua compatriota DeeDee Trotter. O tempo de Richards na prova foi de 49s81, enquanto Trotter fez 50s87. A jamaicana Novlene Williams terminou na terceira colocação (51s03).