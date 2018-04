Power garante pole na abertura da Indy e Helinho é terceiro

Will Power é o primeiro pole position da Fórmula Indy em 2015. Neste sábado, o australiano da Penske faturou o primeiro lugar no grid de largada da etapa de São Petersburgo, na Flórida, nos Estados Unidos, que abre a temporada, num treino de classificação completamente dominado pela sua equipe, que garantiu as quatro primeiras posições para o início da prova deste domingo.

Dominante, Power quebrou duas vezes o recorde da pista de São Petersburgo para garantir a pole position, sendo que na última delas, na fase final do treino classificatório, o australiano marcou 1min00s693, liderando um impressionante domínio da Penske na atividade.

O francês Simon Pagenaud foi o segundo colocado, com 1min00s725, enquanto o brasileiro Hélio Castroneves vai começar a prova deste domingo do terceiro lugar após marcar 1min00s836. E a relação dos quatro primeiros, todos da Penske, foi completada pelo colombiano Juan Pablo Montoya, que fez o tempo de 1min00s853.

O japonês Takuma Sato foi o piloto mais rápido das outras equipes que compõem a Indy. O piloto da Foyt garantiu o quinto lugar com 1min00s150. E o francês Sebastian Bourdais, da KV, foi o sexto colocado, com 1min01s155.

O brasileiro Tony Kanaan foi quem ficou mais próximo de avançar para a fase final do treino de classificação em São Petersburgo, chamado de Fast Six, garantindo o sétimo lugar no grid com a sua Ganassi. O norte-americano Ryan Hunter-Reay, o neozelandês Scott Dixon e o também norte-americano Josef Newgarden completaram, em ordem, as dez primeiras posições do treino de classificação deste sábado.

A etapa de São Petersburgo, a primeira da Indy em 2015, será disputa neste domingo, com início previsto para as 16 horas (de Brasília).