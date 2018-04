PPP: segue arrecadação para prêmio da Lusa A PPP (Padarias Pró-Portuguesa) segue firme e forte com seu movimento para arrecadar dinheiro para o elenco, um prêmio pelo acesso à Série A. "Cem padarias já se engajaram ao movimento, fora pessoas físicas e outras empresas", falou Antero Pereira, presidente do Sindicato das Panificadoras de São Paulo. Durante a Série B, a diretoria da Portuguesa fechou um valor com os atletas, caso eles conseguissem a vaga: em torno de R$ 1 milhão. Toda a grana que a PPP arrecadar será para pagar esse prêmio. Pereira não diz quanto já conseguiu. "Não quero falar em números para não criar expectativas", disse. "Como é uma contribuição voluntária, podemos ficar nas 100 padarias ou chegar a 2 mil." A entrega do dinheiro ainda está sem data - deve ocorrer até o fim do ano.