Pra inglês ver

Tem muita encenação nisso - cascata mesmo, pra ficar no popular -, porque na prática ainda vingam métodos antigos. Um deles é o de ceder a pressões políticas e de fazer média com o poder. Exemplo fresquinho? Este Santos x Flamengo marcado para o Mané Garrincha, a joia arquitetônica erguida a peso de ouro para brindar a capital do país com arena ("estádio" agora é cafona) de última geração para Copa das Confederações e Mundial.

O complexo esportivo do planalto central tem perfil ideal para transformar-se em elefante branco, bancado pelo bolso do contribuinte. Para provar que a obra não representará jamais um símbolo concreto de dinheiro jogado fora, a CBF encontrou a saída marota de convidar, digamos assim, equipes de apelo popular para mandarem jogos lá. Sob a alegação de que se trata de eventos teste para as grandes competições, partidas da Série A serão transportadas de seus lugares de origem para o magnífico recanto brasiliense.

Os dirigentes, sempre sensíveis às argumentações de seus pares que ocupam postos de comando, cederam à insistência da CBF. No caso do Santos, foram de generosidade espantosa - sem contar o tino comercial - ao toparem receber R$ 1 milhão como parte da renda. Cota fechada. Assim, transferiram para uma empresa especializada a responsabilidade de vender ingressos e cuidar de infraestrutura para o clássico. Enfim, detalhes tão aborrecedores. A firma, estima-se, poderá ter lucro modesto de 7 ou 8 milhões pelo trabalho.

O Santos não poderia cuidar disso? Não daria para fazer parceria em outras bases? Ou está a nadar de braçada em dinheiro? Até prova em contrário, o vice-campeão paulista debate-se com apertos financeiros. Não é por acaso que apaga o gesto pioneiro de segurar astro como Neymar e está feliz por desfazer-se dele e ganhar algum.

Questões pecuniárias à parte, há o aspecto técnico. Ora, esse também tem peso significativo. Não se fala, há uma década, que em campeonato por pontos corridos, em de ida e volta, cada rodada é uma decisão? Não se diz que aproveitar ocasiões como mandante se revela trunfo imprescindível para brigar pelo título? Não ficou comprovada a importância de manter regularidade?

Pois bem, isso é conversa pra inglês ver, ao menos na ótica de quem não entra em campo. Os donos da bola se acertam, independentemente se lá adiante terão motivos para lamentar-se. Não me surpreendo se, daqui a alguns meses, vier alguém do Santos dizer que a viagem para Brasília complicou o planejamento, etc e tal.

O mundo tem espertos e incautos.

Novo velho tricolor? O São Paulo ficou à sombra, desde que saiu de cena no Paulista e na Libertadores. Dispensou um grupo de gatos pingados, refugiou-se para reiniciar caminho no Brasileiro. O desafio inicial é a Ponte, que deixou boa impressão no Estadual e é ótimo teste para saber se a turma de Ney Franco vai à luta pelo hepta com serenidade.

A formação prévia não difere muito daquela à qual o torcedor se acostumou nos primeiros meses da temporada. No momento, a novidade é Silvinho no ataque, ao lado de Luis Fabiano, enquanto Osvaldo se recupera. Ganso também fica à margem. Duas baixas que contam. O São Paulo está na lista de concorrentes ao título - por enquanto, só na teoria.

Estreia verde. Não foi grande coisa, mas o Palmeiras fez 1 a 0 no Atlético-GO e isso dá moral na largada da Segundona. Voltar à elite em 2014 é obrigação verde. Sem atenuantes.