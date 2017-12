Prada, com Grael, vence em Auckland O barco italiano Luna Rossa da equipe Prada, que conta com o brasileiro Torben Grael, foi o destaque de hoje na Louis Vuitton Cup, que acontece em Auckland, Nova Zelândia, vencendo a última disputa do 1º round robin - todos os barcos contra todos, dois a dois- contra o também italiano Mascalzone Latino. O Luna Rossa também ganhou uma das primeiras regatas do 2º round robin contra o americano USA-76, com quem divide agora o 3º lugar da competição. O Mascalzone Latino perdeu também a 2ª regata do dia contra os americanos do barco One World Challenge, que continuam invictos no 1º lugar. O vencedor da competição disputará a America?s Cup, em fevereiro, com os neozelandeses, atuais campeões da prova. Nas outras regatas do dia, o barco suíço Alinghi, que está em 2º lugar, venceu o francês Le Défi e os ingleses do Wight Lightning ganharam dos americanos do barco Stars and Stripes.