Prado deve deixar hospital amanhã O ex-nadador Ricardo Prado deve deixar o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor) nesta quarta-feira, uma semana após passar por cirurgia para receber duas pontes de safena e três de artéria mamária. O medalhista olímpico tem atendido jornalistas por telefone, mostrando que sua recuperação vai bem e que está disposto, apesar de ainda sentir dores no peito - "do corte da cirurgia" - e nas pernas - "de onde foram tiraram as safenas". Adotar uma dieta saudável no cotidiano "e aproveitar os pequenos momentos da vida" são ?lições? que Ricardo Prado tirou do desafio que está enfrentando. Ricardo Prado, de 38 anos, que foi recordista mundial dos 400 metros, medley, em 1982, e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, afirmou que nem alguém jovem e ex-atleta, como ele, está livre de problemas no coração. "A cirurgia ocorreu bem. Fiquei um dia apenas lá em baixo (na unidade de recuperação pós-operatória), estou me alimentando, já consigo dormir de lado e estou me preparando para deixar o hospital", contou. O ex-nadador disse que há três anos voltou a nadar - participando, inclusive, de torneios de master - e a frequentar a academia, exatamente para combater o sedentarismo, o excesso de peso e o colesterol, que chegou a ser bem alto. Os médicos acham que o fator hereditário ajuda a explicar a obstrução das artérias do coração de Ricardo Prado (seu pai teve um enfarte com pouco mais de 50 anos). "Por ser jovem e ter sido atleta, foi surpresa para todo mundo e para mim também ter problema no coração. Achava que poderia ter contusões nos ombros ou nos joelhos, mas nunca algo no coração. Não fumo, não tenho diabetes e não sou hipertenso. O curioso é que já estive mais gordo e fui mais sedentário que agora", revelou. Mas como "coração" não avisa, Ricardo Prado tem um conselho para as pessoas, principalmente homens com mais de 35 anos. "Ninguém deve ter medo de ir ao médico. Se isso aconteceu comigo, e agora sei que tenho coração forte, pode ocorrer com qualquer pessoa." Além de cuidados com a alimentação e de seguir as orientações médicas com relação aos exercícios físicos adequados às suas condições e faixa etária, Ricardo Prado continuará trabalhando em seus projetos. No Projeto Futuro do Ibirapuera, de preparação de novos talentos para a natação, no clube Hebraica, onde é técnico, e como comentarista de televisão. Ele disse que ficou surpreso com as mensagens que recebeu, inclusive telegramas de pessoas com as quais não fala há muito tempo. "Me sinto uma pessoa de sorte."