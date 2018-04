Prancha de Gabriel Medina irá para leilão beneficente

Para incentivar o trabalho social da ONG Educasurf, Gabriel Medina colocará prancha utilizada no Circuito Mundial de Surfe da ASP em leilão em prol dos jovens em vulnerabilidade social que aprendem a surfar e preservar o meio ambiente através da organização não-governamental.

Após conquistar o Campeonato Mundial de Surfe, a Educasurf que pretende ampliar seu projeto entrou em contato com o surfista e lhe fez a proposta. "Quando a ONG teve a ideia de organizar o leilão, achei que seria a maneira perfeita para ajudar a melhorar o Brasil", conta o atleta.

A Educasurf foi criada em 2004 com o intuito de oferecer à comunidade do Guarujá, São Paulo, uma oportunidade para desenvolver-se no surfe. As aulas ministradas pelo ONG tem como objetivo mostrar aos jovens alternativas saudáveis de socialização e diversão fora do mundo das drogas e da violência. "Encontramos na prática segura do surfe uma forma de impactar positivamente as crianças da nossa comunidade", explica William Tuff, presidente da Educasurf.

O dirigente exaltou a ajuda do campeão mundial. "Ter ídolos como Medina dando destaque para o nosso trabalho é uma ajuda muito valiosa".