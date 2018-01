Prata e bronze do Brasil nos 50m livre O Brasil conseguiu duas medalhas na final dos 50 metros livre, neste domingo, na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). Christiano dos Santos foi prata (21s94) e Nicholas dos Santos levou bronze (22s11). A vitória foi do sul-africano Ryk Neethling, que marcou 21s44 e conseguiu seu 5º ouro em 5 provas disputadas.