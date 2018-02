Prática é mais comum na Europa A opção do Vasco de ter Romário como atleta e treinador não é novidade. Recentemente, o Baixinho exerceu o papel no jogo entre Vasco e América do México, pela Sul-Americana. Em 1996, Renato Gaúcho assumiu o comando do Fluminense, seu clube atual, com a missão de livrá-lo do rebaixamento no Brasileiro. Não conseguiu. Renato venceu o primeiro jogo (2 a 1 no Inter) e perdeu os dois seguintes (Cruzeiro 2 a 0 e Sport 6 a 0). Na Europa, a prática é mais comum. O holandês Gullit e o italiano Vialli treinaram o Chelsea, da Inglaterra, enquanto atletas. O boliviano Erwin Sanchez foi técnico e jogador do Boavista, de Portugal. E o argentino Simeone comandou o Racing antes de pendurar as chuteiras. A regra permite que o técnico seja também atleta.