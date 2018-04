Prato principal

Daqui até dezembro será possível avaliar, de verdade, quem soube investir, quem fez as apostas certas, os clubes que vacilaram, ou mesmo aqueles que não passaram de fogo de palha, com entusiasmo na largada e falta de fôlego e qualidade na prova principal. Para não fugir do habitual, a elite tem um bloco nada pequeno que teoricamente brigará pelo título. Com o que há de bom e ruim nessa constatação e só a confirmar a fama de imprevisibilidade do torneio.

Os desiludidos que não me levem a mal, ao menos nesta crônica. Não engordarei o coro dos que lamentam a indigência do futebol brasileiro, nem ficarei junto dos apaixonados por grandes multinacionais da bola, como Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern e por aí. Tampouco vou engrossar a tropa dos que sonham com a volta do mata-mata e a ilusão de emoção que passam.

Tempo para botar o dedo na ferida haverá, ao longo das 38 rodadas. Não faltarão cornetadas aqui, desde que necessárias e cabíveis. As corporações internacionais que contratam os maiores astros merecem atenção, claro, porém não disputam o Brasileiro; portanto, ficam em seus devidos lugares.

E o sistema de pontos corridos continua a ser, em campeonatos, o modo mais justo de premiar constância, regularidade, eficiência, planejamento. Ou seja, atua como prêmio para quem trabalha bem. Eliminação direta, depois de jogos de ida e volta, são o eterno “jeitinho” , o ressurgimento do oportunismo das eleições dos antigos tempos da ditadura, quando o governo tentava a todo custo evitar vitória da oposição. Para pontos corridos, há Copa do Brasil, Estaduais, Libertadores, Sul-Americana. Enfim, um monte de opções.

Mas, pelo andar da carruagem, depois de 13 anos, a fórmula pode ser sepultada, porque existe pressão da televisão e das equipes incompetentes que acreditam em casuísmo como alternativa para levá-las ao sucesso. Resta saber se a CBF terá peito para bancar a permanência dos pontos corridos. Assunto para comentários futuros.

Estaduais e Copa do Brasil servem como aperitivos; o ano começa agora com o Nacional

Favoritos à conquista? Com base no que mostraram até agora, com os elencos de momento - na metade do ano, sempre mudam -, não há como fugir do quarteto paulista formado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, além do bicampeão Cruzeiro, da dupla gaúcha Internacional e Grêmio. Flamengo e Fluminense correm por fora. Os demais são coadjuvantes.

Veja você como é a vida. Semanas atrás, poucos hesitariam em colocar o Corinthians na dianteira - e com razão. Tite e seus rapazes saíram a toda, na Libertadores e no Paulista. Em diversos jogos, os corintianos mostraram segurança e serenidade de ponta a ponta. De um momento para outro, desandou, a ponto de estar em apuro na competição sul-americana.

O rumo será definido na quarta-feira: se superar o Guaraní paraguaio e for para as quartas, a programação seguirá voltada para a Libertadores. Se cair, então a força se concentra no Brasileiro. O clássico com o Cruzeiro, hoje em Cuiabá, fica em banho-maria. Não há como exigir atenção máxima na rodada inaugural. O mesmo vale para os mineiros, de olho na hegemonia continental.

O São Paulo tem elenco que lhe permite a pretensão de sonhar alto; a interrogação é a do ano passado: os jogadores mais badalados responderão bem ao que se espera deles? Rogério aguentará? Ganso, Luís Fabiano, Pato terão regularidade? Centurión se firmará? E assim por diante. O jogo com o Fla é preparação para o novo tira-teima com o Cruzeiro.

O Santos entra como quem não quer nada - tática usada com sucesso no Paulista. O Avaí será o teste inaugural de um grupo que espera surpreender em âmbito nacional.