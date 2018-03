Pré-Olímpica de Vela encerra primeira etapa Terminou nesta sexta-feira, após a disputa de nove regatas, a primeira etapa da seletiva Pré-Olímpica de Búzios, que definirá a delegação brasileira, dentre as classes da vela classificadas, que vai aos Jogos de Atenas, em agosto. Entre os dias 10 e 14 será realizada, no Iate Clube Armação de Búzios, a segunda série da Pré-Olímpica, com mais nove regatas e dois descartes para cada velejador. Lideram suas classes, após nove regatas e dois descartes: Star, Torben Grael e Marcelo Ferreira (7 pontos perdidos); Laser, Robert Scheidt (7); Finn, João Signorini, o Joca (8); 470, Alexandre Paradeda e Bernardo Arndt (8); Mistral, Ricardo Winicki, o Bimba (4) e Paula Newlands (9).