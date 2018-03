Pré-Olímpica de Vela recomeça amanhã Após quatro dias de intervalo, recomeça nesta quarta-feira, em Búzios, a Semana Pré-olímpica de Vela, que definirá os atletas que irão para a Olimpíada de Atenas, em agosto. Na primeira fase da competição, Ricardo Winicki, o Bimba, assegurou a vaga após a desistência dos adversários, na classe Mistral, assim como André Fonseca e Rodrigo Linck fizeram na classe 49er. Entre os velejadores que disputam a vaga, alguns vêm confirmando o favoritismo. Na classe Star, Torben Grael e Marcelo Ferreira lideram com 7 pontos perdidos e só perdem a vaga se ocorrer um desastre nos próximos dias. Robert Scheidt, da Laser, é o líder disparado da classe e está na mesma situação. A segunda fase terá o mesmo formato da primeira, com duas regatas por dia. Domingo será a regata decisiva, com descarte dos piores resultados.