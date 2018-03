Pré-Olímpico de boxe reúne 120 atletas Começa neste domingo o Pré-Olímpico de Boxe, no Riocentro, Rio de Janeiro. A competição promete ser mais disputada que a etapa de Tijuana, no México. Isso porque o número de países participantes subiu de 23 para 29. Já confirmaram presença as fortes equipes de Cuba, Estados Unidos, Canadá, Porto Rico, México e Argentina. E o número de inscritos é de 120 boxeadores. Dez brasileiros brigarão por uma vaga nas Olimpíadas de Atenas. O baiano Alessandro Mattos (categoria 64kg) foi o único que assegurou vaga no México.