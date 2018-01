Pré-olímpico de Vela deve ser no Rio A transferência do pré-olímpico de Vela, previsto para março, de Ilha Bela para o Iate Clube do Rio, pode ser a primeira conseqüência da diminuição no valor do patrocínio da Petrobras à Federação Brasileira de Vela e Motor (FBVM). O presidente da entidade Walcles Osório reconheceu que o novo modelo contratual limitou as ações destinadas à organização de eventos. Pelo novo compromisso, assinado na sede da estatal, nesta quarta-feira, foi criada a equipe Petrobras de Vela, formada por nove atletas. Durante um ano, os iatistas vão dividir um total de R$ 550 mil. Robert Scheidt, Torben Grael e Marcelo Ferreira receberão a maior parte do patrocínio, cerca de R$ 10 mil mensais. Ainda existe mais duas faixas: R$ 5 mil e R$ 3 mil. Em 2002, a FBVM recebeu um total de R$ 750 mil, usados para a organização de competições, custeio de viagens e ajuda a 30 atletas. Agora, além de 21 iatistas ficarem sem o patrocínio da Petrobras, a entidade precisará arrumar novos financiadores. "Ficamos sem dinheiro para os eventos e estamos procurando um patrocínio", disse o presidente da FBVM. "E o pré-olímpico de Ilha bela corre o sério risco de vir para o Rio, onde não teria custo algum. Afinal, são R$ 200 mil que hoje não tenho." A solução apresentada por Osório foi a participação financeira tanto dos governos estaduais quanto municipais na organização dos eventos náuticos. O dirigente conversou com o secretário Estadual da Juventude, Esporte e Lazer, Lars Grael, na terça-feira, na tentativa de obter apoio. COB - O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) apresentou propostas à Petrobras na tentativa de obter patrocínios. Dentre os projetos estão o Circuito Brasil Olímpico, custeio da participação de atletas em competições e a Casa Brasil (ponto de encontro da comunidade brasileira em disputas internacionais para a realização de negócios, encontros e propagandas institucionais). Apesar das negociações, a estatal tem por objetivo diminuir em cerca de 20% da verba destinada ao Esporte.