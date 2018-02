Pré-Pan: brasileiras seguem em primeiro O Brasil segue na primeira colocação do Pré-Pan de Ginástica Artística, torneio que classifica seis países aos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio. Doze países já se apresentaram no Riocentro, mas a seleção ainda mantém a melhor nota: 108,691 pontos. Estados Unidos e Canadá, candidatos a levantar o troféu, vão entrar em cena a partir das 14 horas. A premiação somente ocorrerá por volta das 15 horas. Classificação até o momento: 1.º - Brasil - 108,691 2.º - Argentina - 98,615 3.º - Porto Rico - 94,904 4.º - Colômbia - 94,289 5.º - Venezuela - 93,866 6.º - El Salvador - 92,607 7.º - Chile - 90,941 8.º - Guatemala - 90,264 9.º - Peru - 88,302 10.º - Bolívia - 85,952 11.º - Uruguai 84,370 12.º - Canadá - 0,000 12.º - Cuba - 0,000 12.º - México - 0,000 12.º - Estados Unidos - 0,000