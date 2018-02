Pré-Pan: Daniele ganha a prata no solo A seleção feminina de ginástica artística fechou, neste domingo, sua participação no Pré-Pan com mais uma medalha de prata. Na competição disputada no pavilhão 4 do Riocentro, Daniele Hypólito ficou em segundo lugar na final do solo, com a nota 9,238. O ouro foi conquistado pela norte-americana Alicia Sacramone, que teve 9,438. O bronze também foi dos EUA, com Jana Bieger, e a brasileira Laís Souza ficou com a quarta colocação. Na final da trave, as brasileiras não foram bem e não subiram ao pódio, que ficou com as norte-americanas Chellsie Memmel (1.ª) e Bianca Flohr (2.ª) e a canadense Alyssa Brown (3.ª). Laís Souza e Daniele Hypólito caíram no início de suas apresentações e tiveram que se contentar com a quarta e quinta colocações, respectivamente.