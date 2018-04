Assim que Yelena Isinbayeva se recuperou do salto que lhe deu mais um recorde mundial, a primeira reação ao se levantar do colchão foi correr. Ignorou fotógrafos e se arriscou num pulo junto à arquibancada. Lá encontrou os braços do técnico Vitaly Petrov. O ucraniano foi o mentor do maior atleta do salto com vara em todos os tempos, Sergey Bubka, que alcançou, há 15 anos, o recorde mundial masculino (6,14 m). Também fez de Isinbayeva uma supercampeã e tem auxiliado a brasileira Fabiana Murer a se tornar competitiva em nível internacional. "Foi ele quem me deu os melhores conselhos depois do Mundial", afirmou a russa. "Também foi difícil para ele. Por isso, é a pessoa que agradeço em primeiro lugar." Isinbayeva admitiu que nunca havia comemorado com tamanha alegria uma vitória e um recorde, dentre tantos já conquistados e batidos. "Eu precisava perder em Berlim. Não fosse aquilo, não teria tanta vontade de bater um recorde. Tinha que ver o esporte de outra maneira, por outro ângulo, não só do topo." Ao perder o título mundial e não ter chegado ao recorde, Isinbayeva deixou Berlim sem um bom dinheiro - o ouro valia US$ 60 mil e uma nova marca mundial, mais US$ 100 mil. Mas com o resultado de ontem, a russa está a apenas uma vitória de prêmio ainda mais polpudo: o pote de ouro de US$ 1 milhão oferecido pela Federação Internacional de Atletismo. A Golden League termina sexta-feira, em Bruxelas, e apenas dois atletas venceram as outras cinco etapas. Além de Isinbayeva, estão invictos o etíope Kenenisa Bekele (5 mil metros) e a americana Sanya Richards (400 m). Caso todos confirmem o favoritismo na Bélgica, vão dividir a quantia milionária.