Preço vai pesar no bolso do torcedor A Federação Paulista de Futebol tomou uma decisão que não vai agradar muito aos torcedores para o Paulista deste ano. Após três anos, o valor mínimo do ingresso sofreu um reajuste. Na edição que começa hoje, os clubes não podem cobrar menos de R$ 40 pelo setor mais barato do estádio, conforme descrito no Art. 19 do regulamento da competição. Em 2010, 2011 e 2012, o valor mínimo do ingresso era de R$ 30. Já em 2009, o bilhete mais barato custava R$ 20.