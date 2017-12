Prefeita participa do Dia Olímpico Como parte das comemorações pelo aniversário de 108 anos da fundação do Comitê Olímpico Internacional, cinco mil participantes percorrerão neste domingo (Dia Olímpico) 10 quilômetros em torno do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A largada será às 8h30 no estacionamento do Prodam. A prefeita Marta Suplicy e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nuzman, acompanharão o evento.