Prefeito de Chicago comemora sucesso da candidatura

Richard Daley, prefeito de Chicago, disse nesta sexta-feira que a candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos de 2016 já é um sucesso, mesmo que ela não seja a escolhida para sediar o evento.

Daley afirmou que a cidade já foi beneficiada porque mais pessoas ao redor do mundo passaram a conhecer Chicago. Para o prefeito, a candidatura trouxe também benefícios duradouros, como o envolvimentos dos jovens com o esporte.

O prefeito agradeceu aos organizadores e aos apoiadores da candidatura olímpica em entrevista concedida no Washington Park. O local é onde Chicago pretende construir o Estádio Olímpico caso seja escolhida para sediar os Jogos de 2016.

Daley viaja nesta sexta-feira para Copenhague, com o objetivo de se preparar para a Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional, que será realizada no dia 2 de outubro. Chicago concorre com Tóquio, Madri e Rio de Janeiro para sediar a Olimpíada de 2016.