Prefeito de Londres critica logotipo dos Jogos de 2012

O prefeito de Londres, Ken Livingstone, afirmou nesta quarta-feira que o desenhista do novo logotipo dos Jogos Olímpicos de 2012, que algumas pessoas afirmam que pode causa epilepsia, não deveria receber um centavo após este "erro catastrófico". O logo foi apresentado no início da semana como uma imagem dinâmica, flexível e interativa e que vinha acompanhado de um vídeo demonstrativo com as diferentes aplicações da marca para os vários veículos de comunicação. O vídeo está sendo reeditado pela organização após o conselho de vários especialistas, que dizem que o filme pode causar epilepsia. "Quem iria a uma companhia como esta novamente e lhes pediria para fazer este trabalho?", perguntou Livingstone, que acrescentou que esta foi uma falha básica. Segundo a BBC, uma organização de apoio aos epilépticos já recebeu 18 ligações de pessoas que garantem ter sofrido ataques após verem o vídeo.