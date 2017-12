Prefeito de Londres promete "trabalho duro" Ken Livingston, prefeito de Londres, disse ter ficado ?muito honrado? após o anúncio oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI) de que a capital inglesa era uma das ?cidades-cadidatas? aos Jogos de 2012. ?É um grande dia para o Reino Unido. Iniciamos um trabalho duro para trazer os Jogos para Londres.? Londres vai disputar com Nova York, Paris, Moscou e Madri. O anúncio oficial do COI será em 6 de julho de 2005.