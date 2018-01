Prefeito de Paris critica comitê rival A derrota para Londres na disputa pela sede dos Jogos Olímpicos de 2012 foi muito doída para o prefeito de Paris, Bertrand Delanoë. A principal reclamação do político é com relação ao método utilizado pelo comitê londrino para conseguir votos. ?Vi gente que descia em encontros sucessivos com o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e o chefe da candidatura, Sebastian Coe. Não pensei que fosse assim. Eu achava que tinha de ter o melhor relatório, a melhor vontade. E acho que uma imensa maioria do COI pensou isso de Paris?, disse. Mesmo decepcionado, Delanoë fez questão de parabenizar a candidatura rival. ?Quero mostrar jogo limpo e parabenizar Londres e os londrinos. Fui cordial com meu amigo Ken Livingstone (prefeito de Londres). Não fui tão afetuoso com todos os promotores da candidatura de Londres porque não tenho certeza se eles encararam esta competição com os mesmos meios e o mesmo ânimo", afirmou. O presidente do Comitê Olímpico Francês, Henri Serandour, comentou que ainda não entendeu a razão da mudança de votos de países latinos de Madri para Londres e que ainda não sabe se Paris concorrerá à sede de outros Jogos Olímpicos. ?Perder pela terceira vez é autenticamente difícil. Será preciso esperar algum tempo para saber se nossa equipe deseja ser candidata para a organização de outros Jogos?, declarou o dirigente.