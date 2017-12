Prefeito do Rio decide apoiar Daniele As recentes conquistas da ginasta Daniele Hypólito sensibilizaram o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, que decidiu financiar suas participações em competições internacionais. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, durante o encontro entre os dois na sede da Prefeitura da cidade. César Maia prometeu financiar as viagens, a alimentação e a hospedagem de Daniele e sua técnica, Georgette Vidor, quando ela participar de competições internacionais. O prefeito também irá bancar a compra de uma nova aparelhagem para o Flamengo, o clube onde treina a melhor ginasta brasileira da história, que não tem patrocínio e também está com os salários atrasados. O custo dos novos aparelhos é de US$ 87 mil. E, em troca, o Flamengo irá ceder os antigos equipamentos para projetos assistenciais da Prefeitura, no Complexo da Maré e em Miécimo da Silva, na zona Norte do Rio. Além disso, César Maia divulgou que a cidade irá organizar dois campeonatos de ginástica em 2002, ao custo total de R$ 22 mil. Outra medida anunciada nesta quinta-feira por César Maia é o financiamento de um intercâmbio dos brasileiros em três centros de ginástica na França, em maio do ano que vem. Para a viagem de 20 dias de 6 atletas e dois treinadores, a Prefeitura do Rio irá gastar R$ 50.400,00. Depois de ter sido muito criticado por deixar de apoiar alguns eventos esportivos na cidade, como a etapa Rio da Fórmula Indy e a Maratona, César Maia resolveu investir na ginástica. Tudo graças a Daniele Hypólito, que conseguiu um feito histórico ao ganhar a medalha de prata na prova de solo do Mundial da Bélgica.