Prefeito do Rio mostra relatório para defender campo de golfe

Preocupado com a repercussão da construção do campo de golfe para a Olimpíada de 2016, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apresentou à imprensa nesta quarta-feira um "dossiê" com a intenção de justificar o empreendimento. O terreno está localizado na Barra da Tijuca, zona oeste, em uma Área de Proteção Ambiental (APA), onde é possível fazer construções sustentáveis.

O Ministério Público (MP) tenta embargar as intervenções porque considera irregular a licença ambiental concedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente que permitiu a invasão da obra sobre parte do Parque Marapendi, onde são proibidas construções.

"O Ministério Público tem o dever de investigar. Eles não conseguiram embargar as obras porque não apresentaram provas suficientes para convencer o magistrado", argumentou o prefeito durante a apresentação, que durou cerca de duas horas.