Prefeito explica fim do apoio a Matheus O prefeito de Patrocínio Paulista, Henrique Lopes (PMDB), disse que tem outras prioridades em fim de governo - não foi reeleito - para justificar a decisão de rescindir, meses antes do fim de seu mandato, o contrato de patrocínio com Matheus Inocêncio, finalista olímpico nos 110 metros com barreiras. O atleta de 23 anos, que nasceu e viveu na cidade até os 18 anos, chegou a desfilar em carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas de Patrocínio Paulista e a visitar o gabinete do prefeito, logo após a Olimpíada de Atenas. Mas, depois da eleição, com a derrota de Henrique Lopes (ganhou o Dr. Mauro, do PT), deixou de ser prioridade no projeto de esportes da Prefeitura. Matheus Inocêncio, o único atleta de elite de Patrocínio Paulista, cidade do interior de São Paulo que tem 12 mil habitantes, está preocupado em conseguir um novo clube - era representante da Associação Patrocinense - e assegurar sua preparação para a temporada de 2005, ano do Mundial de Helsinque, na Finlândia. "O contrato dele foi cancelado, em outubro, porque mudaram as prioridades. Agora sou torcedor dele só", explicou o prefeito nesta quarta-feira, reclamando, no entanto, das informações de que o salário de Matheus Inocêncio está atrasado. O último pagamento ao atleta foi feito em agosto. O prefeito alega que pediu à Associação Patrocinense para cancelar o contrato em outubro. Portanto, embora não haja atraso de cinco meses de salários, Matheus Inocêncio não recebeu os vencimentos de setembro e contaria com mais três meses de salários até dezembro. A presidente da Associação Patrocinense, Marissol Gaudenzi, primeira técnica de Matheus Inocêncio, alega que o contrato está cancelado, mas o atleta disse que ainda não assinou nenhum documento. Para a usina Cevasa, empresa que contribui para o projeto esportivo de Patrocínio Paulista, através do Fundo de Desenvolvimento do Esporte, o cancelamento do contrato pode ser legal, mas é ruim para a imagem da cidade. "Para o sucesso do programa seria fundamental que Matheus estivesse inserido no contexto. É o filho mais nobre da cidade no esporte", afirmou Jeferson Degaspari, gerente administrativo e financeiro da usina, que tomou conhecimento do cancelamento do contrato há cerca de dez dias, por meio de um telefonema do técnico Marcelo Lima. A empresa, no entanto, não tem como interferir diretamente na aplicação dos recursos. A relação de Matheus Inocêncio era com a Associação Patrocinense, que repassava ao atleta os recursos vindos do Fundo de Desenvolvimento dos Esportes, através da Prefeitura.