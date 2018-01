Prefeito quer barrar testes nos locais de jogos no Pan O prefeito do Rio, Cesar Maia, não acha recomendável que disputas oficiais sejam realizadas para testar os equipamentos dos Jogos Pan-Americanos, tese defendida pelo Comitê Organizador da competição (CO-Rio). Ele também revelou já estar preparando um ?plano B? para administrar o Estádio Olímpico João Havelange, caso não haja o interesse da iniciativa privada. De acordo com Cesar Maia, por causa da proximidade do início do Pan com as inaugurações dos aparelhos, não seria apropriado desgastá-los com testes em disputas oficiais. A previsão é a de que a Arena Multiuso, na Cidade dos Esportes, seja liberada no dia 23 de maio. Em seguida, ficariam prontas as outras obras do complexo do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá: o Parque Aquático Maria Lenk, em 5 de junho, e o Velódromo, em 19 de junho. E por fim, seria entregue o Estádio Olímpico João Havelange, em 24 de junho. ?Depende das Confederações [esportivas]. Se for um jogo de exibição, tudo bem. Mas, se for para valer, não sei se é recomendável fazê-los duas semanas antes do Pan?, disse o prefeito do Rio, lembrando que os Jogos começam no dia 13 de julho. ?A tendência é serem exibições sem estresse. Por exemplo, ginástica na Arena [Multiuso], seguida de ato inaugural e depois música. Algo assim. Mas ainda não está decidido.? Apesar de o orçamento para as cerimônias de inauguração das obras ainda não ter sido concluído, a intenção do prefeito é a de realizar eventos sem pompas, ao contrário, por exemplo, do que acontecerá no Ginásio do Maracanãzinho - o governo estadual planeja reinaugurá-lo com um amistoso entre as seleções femininas de vôlei do Brasil e da Rússia. Mesmo com os problemas de atrasos nas finalizações das obras, o CO-Rio insiste no desejo de realizar eventos testes nos equipamentos do Jogos. Mas, por causa da escassez do tempo, o discurso é o de realizar o que for possível, mesmo que não sejam as desejadas disputas oficiais. Sobre os problemas para a concessão do Estádio João Havelange - nesta segunda-feira terminou o plantio do gramado - à iniciativa privada, o prefeito do Rio informou estar pronto para assumir o controle do local caso não consiga interessados após o Pan. Mesmo porque, o local ficará como opção abrigar jogos da Copa do Mundo de 2014, caso o Maracanã não seja aproveitado. ?No caso de 2014, ficará [o Estádio João Havelange] na reserva, como plano B se algo não for possível fazer no Maracanã. A prefeitura estará ajudando a tudo ocorrer no Maracanã?, avisou o prefeito, para, em seguida, defender uma idéia polêmica. ?Sugeri acabar com o Estádio de Natação Julio Delamare no Maracanã, pois agora temos um Parque Aquático muito superior. E aí, se poderia construir prédios de estacionamento, o que atenderia às exigências da Fifa somando com o estacionamento da Uerj.?