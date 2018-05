Prefeitura cobra R$ 300 mi de times de São Paulo, mas vereadores pedem anistia

Relativo ao período de 2010 a 2014, o valor inclui multas e correção monetária e é contestado pelos clubes, que tentam obter o apoio de vereadores para evitar a cobrança. Na terça-feira, 21 parlamentares de todos os partidos representados na Câmara já haviam assinado um projeto de lei que propõe a anistia dos débitos. Se aprovado, os clubes ficam livres da cobrança.

Costurado pelos vereadores Nelo Rodolfo (PMDB) e Milton Leite (DEM), o texto exige como contrapartida dos times a execução de serviços de conservação de vias e praças no entorno de cada sede. As regras foram anexadas como "contrabando" (termo usado no Legislativo para classificar artigos incluídos em lei que trata de outro assunto) a um projeto de lei encaminhado à Casa pelo prefeito Haddad. Originalmente, a proposta previa incentivos fiscais para empresas que se instalarem no extremo sul da cidade, onde faltam empregos.

Nelo argumenta que a cobrança retroativa de ISSQN dos clubes visa apenas a aumentar o caixa municipal, em detrimento das finanças dos times. Segundo ele, o orçamento do Palmeiras para este ano, por exemplo, é de R$ 235 milhões. "Como é que a Prefeitura quer que o clube pague R$ 100 milhões de imposto?" O vereador é conselheiro do Palmeiras.

Segundo o secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Rogério Ceron, a Prefeitura está cumprindo seu papel. "Esse recolhimento está previsto em legislação federal desde 2003 e deve ser feito de forma espontânea pelo contribuinte. Cabe à administração tributária do Município fiscalizar o cumprimento da lei."

COMISSÃO - Os clubes consideram a cobrança indevida e apresentaram recurso. Os presidentes do Corinthians, Roberto de Andrade; do Palmeiras, Paulo Nobre, e do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foram recebidos no dia 5 pelo presidente da Casa, vereador Antonio Donato (PT). Na terça-feira, na reunião dos partidos, Nelo e Leite pediram a inclusão da proposta na pauta de votação. Só o líder do governo, Arselino Tatto (PT), foi contra. A Secretaria de Comunicação informou que Haddad também se encontrou com os presidentes e criou um grupo para buscar entendimento. Corinthians, Palmeiras e São Paulo não se manifestaram.