Prefeitura de SP assina acordo para ter centro olímpico Em uma rápida cerimônia no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito Fernando Haddad (PT) assinaram um acordo em que o Estado cede, por 99 anos, a área do Parque Esportivo do Trabalhador para a construção de um centro olímpico na zona leste. A ideia é que o centro sirva de local de treinamento para atletas brasileiros e também para estrangeiros em busca de adaptação na véspera dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.