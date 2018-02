Prefeitura do Rio começa testes na piscina de Jacarepaguá Após um ano do início das obras no Parque Aquático Maria Lenk, que fica no Autódromo Internacional de Jacarepaguá, começou nesta quarta-feira o primeiro teste com a piscina olímpica dos Jogos Pan-Americanos do Rio. Em aproximadamente cinco dias, o local será preenchido por três milhões e oitocentos mil litros d?água, necessários para os testes nas instalações hidráulicas, sonorização e iluminação subaquáticas. Uma das principais intenções do teste é a de verificar a existência de infiltrações na estrutura. Mas, o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Eider Dantas, explicou que, caso o problema venha a acontecer, não será obrigatório a quebra de azulejos para consertá-lo. ?Fizemos uma impermeabilização química cristalizante e teremos condições de repararmos este problema por fora da piscina. O fundo dela foi projetado para dentro de uma sala e qualquer tipo de intervenção poderá ser feita externamente?, disse o secretário de Obras e Serviços Públicos. Na sala onde estão os fundos das piscinas olímpicas e de saltos também foram instalados os seis filtros responsáveis pela limpeza de ambas. Com o término dos testes na olímpica, será a vez do tanque de saltos, que no início de abril terá concluída suas obras. E, por fim, as verificações ocorrerão na piscina de aquecimento. A mesma água - com temperatura mantida a 27ºC e 29ºC - será utilizada em todas as simulações, por causa de um sistema de bombeamento construído no parque aquático. O término das obras, nos equipamentos onde serão realizadas as disputas de natação, nado sincronizado e saltos ornamentais, foi marcado para o final de abril. Atualmente, mil operários - 800 durante o dia e 200 à noite - trabalham para entregar dentro do cronograma estabelecido o parque aquático. Nesta quarta, além do enchimento da piscina, outro trabalho que chamou a atenção foi a instalação das telhas nas estruturas metálicas das arquibancadas.