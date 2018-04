Prefeitura mostra taça a 500 dias da Copa Uma exposição da taça que será disputada em 2014 será o ponto alto do evento que a Prefeitura de São Paulo vai realizar no Itaquerão, no dia 28, quando faltarão 500 dias para a Copa. O evento está sendo coordenado pelo SP Copa, criado pelo prefeito Fernando Haddad para avançar na preparação do Mundial. O grupo é liderado pela vice-prefeita Nádia Campeão. Já a empresa Chocolates Garoto, que pertence ao Grupo Nestlé, anunciou ontem, no Espírito Santo, o patrocínio à Copa das Confederações e à Copa de 2014, com investimentos da ordem de R$ 200 milhões.