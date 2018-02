''''Prefiro continuar no Ipatinga'''' Gerson Magrão não quer o Corinthians. O meia de 22 anos, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Ipatinga, esnobou ontem o interesse do Corinthians. ''''Meu momento agora é para ficar no Ipatinga. Aqui conquistei meu espaço, não acho que seja o momento de ir para outro lugar'''', disse ao Estado. O contrato de empréstimo com o Ipatinga vai até o fim do Campeonato Mineiro e o presidente Itair Machado diz que o meia é ''''inegociável''''. Mas uma cláusula permite ao Flamengo buscá-lo quando quiser. Há um mês, o jogador recusou uma proposta do futebol russo para ficar no clube mineiro. ''''Quero jogar a Olimpíada'''', diz o meia de 22 anos, que começou no Cruzeiro e passou por Feyenoord e Flamengo.